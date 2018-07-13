رسميا.. المصري يقدم شكوى رسمية للجبلاية ضد عمر كمال عبد الواحد
الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:21 م
نيرة الجابري
تقدمت ادارة النادي المصري بشكوى رسمية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد اللاعب عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق وذلك لانقطاعه عن تدريبات الفريق منذ بداية فترة الاعداد في التاسع من يونيو الماضي.
تأتي تلك الشكوى في اطار حرص ادارة المصري على حفظ حقوقها تجاه اللاعب المذكور وذلك وفقاً لتعليمات ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.
وأشار المصري في شكواه التي سبق وأن تقدم بشكوى مماثلة لها أن اللاعب انقطع عن المران رغم اخطاره لمرات عديدة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بموعد التدريبات الأمر الذي قد يدفع بادارة المصري لتوقيع لائحة الجزاءات عليه لتغيبه وعدم التزامه بتدريبات الفريق.
تأتي تلك الشكوى في اطار حرص ادارة المصري على حفظ حقوقها تجاه اللاعب المذكور وذلك وفقاً لتعليمات ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.
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