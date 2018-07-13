عبلة الهواري ترد على الانتقادات المواجهة لقانون الأحوال الشخصية الذي قدمته

ردت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، على الجدل المثار حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته، موضحة أنه كان هناك إشكاليات في قانون الأحوال الشخصية، ونتج عنه الكثير من السلبيات في الأحوال الشخصية.



وأضاف "الهواري"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن القانون متكامل للأسرة وعبارة عن 5 أبواب، ويتناول كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية الخاصة، وأن بعض المسائل أثير فيها الجدل مثل الرؤية والاستضافة، لافتة إلى أن الدراسة الميدانية ترفض عملية الاستضافة؛ لأنه ثبت أن 9% من الأطفال معرضين للخطف بسبب الاستضافة.



وأشارت إلى أنه تم تقديم عدة مشروعات للقانون من قبل منظمات المجتمع المدني وحزب الوفد، وتم عرض مشروع القانون الذي قدمته في المجلس، وتم عرضه على اللجنة التشريعية، ولم يتم عرضه على اللجنة مرة أخرى، مؤكدة أن مشروع القانون لم ينجاز إلى المرأة على حساب الرجل.

