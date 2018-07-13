عرض الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، فيديوجراف يكشف أسباب حادث قطار البدرشين.



وأوضح الفيديو، أن إشارة التحويلة كانت مفتوحة باللون الأخضر، مما يعني عبور القطار، بينما التحويلة كانت متحولة على "اللوكر" وهى السكة الثانية التى تستخدم في حالة الأعطال.



وأشار الفيديو، إلى أن دخول القطار على التحويلية بسرعة 100-120 كيلو أدى إلى حدوث الحادث، وماحدث أدي لإنقلاب عدة عربات من القطار الأسباني أمام مركز المرازيق، وتوقفت حركة القطارات منذ الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، حيث توقف القطار رقم 162 القاهرة أسيوط مراكز في محطة الجيزة.



وانتقل وزير النقل هشام عرفات، ورجال الأمن وكبار المسئولين لمتابعة الحادث على الطبيعة.

