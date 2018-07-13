تسليم تذاكر مباراة تاونشيب لأعضاء وجمهور الأهلي.. صباح الأحد





محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قال إن جماهير الأهلي التي قامت بحجز تذاكر مباراة «تاونشيب» البتسواني، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدوري المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن طريق نظام «أونلاين» — سيتم تسليمها صباح بعد غدٍ، الأحد.









وأضاف مرجان، أن نسبة التذاكر المُخصّصة للبيع لأعضاء النادي ستكون في المنافذ بفروع الأهلي الثلاثة، صباح الأحد، مؤكدًا أن التذاكر الخاصة بالأعضاء تشمل جميع الفئات.



