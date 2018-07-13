"الفجر" تحاور الناجين من الموت بقطار البدرشين (صور)

ساعات من الموت عاشها مصابو حادث انقلاب قطار البدرشين، في دقائق قليلة تحول كل شئ إلى رماد، وأصبح القطار المتجه من القاهرة للصعيد مجرد قطعة من الخردة، لا تساوي ثمن حياة من أنقذتهم الرعاية الإلهية داخله.





وروى مصابو الحادث للفجر ساعات من الموت، نطقوا فيها الشهادة استعدادا للقاء ربهم، بعد دخول القطار في تحويلة خاطئة بشريط السكة الحديد، أدت إلى انقلابه.





ويروي المصابون تفاصيل الحادث قائلين: كان كل شئ طبيعيا حتى بدأ القطار في الاهتزاز بشكل غير طبيعي، وفي لحظات قليلة انقلبت ثلاثة عربات من القطار وكدنا نسقط في مياه الترعة ونغرق.





وعن إحساسهم، أكد المصابون أن تلك الدقائق مرت عليهم كيوم الحساب، وبدأوا في كسر زجاج القطار والخروج من النوافد والسقف.





واستقبلهم سكان مدينة البدرشين بالمياه والإسعافات الأولية، حتى وصلت سيارات الإسعاف.



