الجهاز الطبي للفراعنة يقترب من الاستمرار في منصبه

اقترب الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة محمد أبوالعلا، من الاستمرار في منصبه ضمن الجهاز الفني الجديد المُنتظر التعافد معه نهاية الشهر الجاري.

ويأتي استقرار الجبلاية برئاسة هاني أبرويدة، على بقاء الجهاز الطبي بعد إشادة نجوم المنتخب بدورهم خلال الفترة الماصية وبذلهم الكثير من الجهد، بالإضافة إلى تقرير الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، والذي أثنى على دور الجهاز الطبي طوال فترة مهامه.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه الشكر إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، عقب توديع نهائيات كأس العالم من الدور الأول بعد تذيله صدارة المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.





ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، خلال شهر سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.