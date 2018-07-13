مدرب دمنهور: هدفنا عودة مياه البحيرة إلى دوري القسم الثاني





أكد السيد يونس، المدير الفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة أن هدفه هو تصعيد الفريق الأول من دوري القسم الثالث وعودته إلى دوري القسم الثاني كما كان في السنوات السابقة .





وأشا] المدير الفني بالروح العالية للاعبي الفريق وإصرارهم خلال فترة الأعداد على تقديم موسم قوي وكسب ثقة الجهاز الفني لدخول في التشكيل الأساسي للفريق أستعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.





من جانبه أكد محمد صديق، المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الإدارة أنه حريص هو وجميع أعضاء مجلس الإدارة على دعم الفريق والوقوف إلى جوار المدير الفني لتحقيق أهدافه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الهدف المنشود بالعود سريعا إلى دوري الممتاز "ب".



