كاسونجو يحرز الهدف الرابع.. والوصل يسجل من ركلة جزاء

أحرز الكونغولي كابونجو كاسونج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الرابع في مرمى فريق الوصل الإماراتي في المباراة الودية التى تجمعهما حاليا فى مدينة نورنبيرج الألمانية.



وسجل كاسونجو الهدف الرابع فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الثاني.



وسجل الوصل الهدف الأول له من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة .



كان الزمالك قد أنهى الشوط الأول بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من: محمد إبراهيم في الدقيقة الثانية عشرة وعماد فتحي في الدقيقة الرابعة عشرة وعمر السعيد في الدقيقة عشرين من عمر الشوط الأول.