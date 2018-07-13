دماء على القضبان.. أبرز حوادث القطارات في 2018

لم يكن حادث المرازيق الذي وقع ظهر اليوم خلال رحلة القطار رقم 986 من القاهرة إلى قنا، والذي خرج عن مساره بالجيزة بانفصال ثلاث عربات عن القطار، ما أثار الذعر بين الركاب، الأول بل لازال مسلسل الدماء على قضبان السكك الحديدية مستمر في عرض مفتوح لا ينتهي، لاسيما خلال هذا العام.

في هذا الصدد رصدت "الفجر"، حوادث القطارات التي شهدتها مصر في عام 2018 خلال السطور التالية.

قطار المرازيق

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن سقوط ثلاث عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، وعلى الفور وجه المهندس سيد سالم بانتقال أدوات الرفع والأوناش وفرق الصيانة وتوجه إلى موقع الحادث لمتابعته.





وتوقفت حركة القطارات بشريط السكة الحديد بعد انقلاب القطار رقم 986 (القاهرة - قنا) الأسبانى، لرفع آثار الحادث وحصر أعداد المصابيين، وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا من اﻷهالى بانقلاب قطر فى البدرشين وهرعت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث.

خروج قطار عن القضبان بمحطة مصر

وفي منتصف يونيو الماضي، خرجت عجلات إحدى عربات قطار ركاب رقم 988 أثناء دخوله محطة مصر برمسيس للقيام برحلته إلى أسوان، مما أحدث حالة ارتباك في حركة القطارات الخارجة والداخلة للمحطة.





وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان صحفى لها آنذاك، إن قطار رقم 988 مكيف القاهرة ـ أسوان تأخر عن موعد قيامه برحلته نتيجة سقوط عجلة البوجى لإحدى عرباته من علي السكة اثناء دخوله الرصيف بحوش محطة مصر فوارغ (خاليا من الركاب) للقيام برحلته المقررة.

حريق بقطار ركاب في قليوب

بينما في العاشر من إبريل الماضي، اندلع حريق في عربتين بقطار على خط "القاهرة - الإسكندرية"، أمام مزلقان سنديون بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، ما أسفر عنه من توقف حركة القطارات.





ومن جانبها، أكدت رئيس مدينة قليوب الدكتورة عزيزة السيد، حينئذ أن الحادث لم يسفر عن أي مصابين، مشيرةً إلى انتقال قيادات الحي إلى موقع الحادث للوقوف على أعمال الحماية المدنية.​

قطار المناشي

وفي الثامن والعشرين من فبراير الماضي، شهدت محافظة البحيرة حادثا مأساويا ، بعد اصطدام القطارين رقم 691، 694 ركاب بخط المناشي في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بقطار بضائع ، الأمر الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا وإصابة العشرات الركاب.





وكان السبب حينها، يرجع لانفصال عربتين من قطار الركاب نتيجة الاصطدام بقطار البضائع، بحسب ما أكد اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة.