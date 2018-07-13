توم كروز يفتتح Mission Impossible بباريس

افتتح النجم توم كروز العرض الجماهيري الأول لفيلمه المنتظر "مهمة مستحيلة" في جزئه السادس، بحضور جماهيري وإعلامي ضخم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحضر الافتتاح النجمة الشابة فانيسا كيربي، التي اعلن اليوم ترشحها لجوائز "إيمي" عن دورها بمسلسل "زا كويين"، بينما تغيب نجم الفيلم هينري كافيل عن الافتتاح.

ويعد هذا هو الجزء السادس من افلام "مهمة مستحيلة للنجم توم كروز، الذي لن يكن الأخير بعد أن أعلن كروز أنه يتطلع لتصوير جزء سابع من السلسلة في أقرب فرصة.