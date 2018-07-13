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كارتيرون يجهز مفاجأة سعيدة لثنائي الأهلي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:47 م
كارتيرون يجهز مفاجأة سعيدة لثنائي الأهلي
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الفجر الرياضي
 


حدد باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، 3 لاعبين لقيدهم في القائمة الإفريقية، قبل مواجهة تاونشيب البوتسواني، الثلاثاء المقبل في دور المجموعات بدوري الأبطال.

 

ويتبقى للأهلي 4 أماكن في قائمته الأفريقية بعد أن قيد 26 لاعبا في المرحلة الماضية، ويحق له إضافة اللاعبين الأربعة، قبل 5 أغسطس المقبل.

 

وقرر كارتيرون، قيد مؤمن زكريا، كما استقر المدرب الفرنسي، على قيد الثنائي محمد شريف والمالي ساليف كوليبالي، المنضم من مازيمبي، ولم يحدد المكان الرابع بالقائمة، ويفاضل بين أكرم توفيق وأحمد علاء وأحمد الشيخ وناصر ماهر وأحمد ريان.

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