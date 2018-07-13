عاجل ..اخبار السعودية الان | الظهور الأول للوليد بن طلال بعد احتجازه ثلاثة أشهر (صور)

أكد الوليد بن طلال على دعمه الكامل لرؤية ٢٠٣٠ من خلال مشاركة شركته المملكة القابضة في أكثر من قطاع استثماري، مشيراً إلى تقديره للفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن والقطاع الخاص من هذه الرؤية.





وقد دون ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقاً على الصورة التي جمعته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقال:





“تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن والقطاع الخاص.





وأكد قائلاً: “سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر (شركة المملكة القابضة) من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري”.



