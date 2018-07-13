نائب محافظ الجيزة: إصابات مصابي قطار البدرشين طفيفة.. ولا توجد وفيات

قال اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة، إن هناك 33 سيارة إسعاف قامت بنقل حالات إصابة حادث قطار المرازيق بالبدرشين، لمستشفيات الشيخ زايد والهرم والحوامدية والبدرشين.



وأوضح "شمعة"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ten"، اليوم الجمعة، أن معظم حالات الإصابة طفيفة، معربًا عن أمله في أن يتماثلوا للشفاء سريعًا، منوهًا إلى أن الحادث لم يسفر عن أي حالات وفاة حتى الآن.



وتابع، أن المعني بهذه الحادث هو هيئة السكة الحديد، وإجراءات التعامل مع هذه الحوادث تخص هيئة السكة الحديد، معقبًا: "إحنا مش بنتأخر، ونعمل معهم لنقل المصابين وتقليل تداعيات هذه الحوادث".

