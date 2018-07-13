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على هامش انقلاب قطار البدرشين.. يا حلاوة التين الشوكي وقت العصرية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:43 م
على هامش انقلاب قطار البدرشين.. يا حلاوة التين الشوكي وقت العصرية
طفل يبيع التين الشوكي
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صدفة غنيم - تصوير: عبد الحافظ حمدي
 

صافرات سيارات الإسعاف تتصاعد والأعين تتجه يمينًا ويسارًا عقب انقلاب 5 عربات في منطقة المرازيق بالبدرشين بالجيزة، ويجول الصغير تحت أشعة الشمس الحارقة بإبتسامة تحمل براءة الصغار.


على هامش انقلاب قطار البدرشين.. يا حلاوة التين الشوكي وقت العصرية

يمشى الطفل ذو الثمان أعوام العديد من الأمتار حاملًا بين يديه إناء صاج ناصع البياض، يتراص به ثمار التين الشوكي بلونه الأخضر المميز ورائحته التي تخطف محبيه.

على هامش انقلاب قطار البدرشين.. يا حلاوة التين الشوكي وقت العصرية

تتحرك أعين الطفل الصغير لانقلاب القطار، ويعبر ببطء بين الزحام محتضنًا الإناء، صائحًا بصوته الرفيع "أبو حلاوة يا تين.. حلو وطعم قوي ياتين"، فتلتقط صوته آذان المحيطين لموقع الحادث.

على هامش انقلاب قطار البدرشين.. يا حلاوة التين الشوكي وقت العصرية

يقترب من الطفل الصغار ببضع نقود بملابسهم، ليلتهموا التين الشوكي الذي  يعشقونه، ويختاره الكبار ليكسر الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، ويعينهم ليكملوا تفاصيل يومهم الطويل، لاسيما وأن حادث انقلاب القطار كان بمثابة العطل الذي أصاب يومهم.

على هامش انقلاب قطار البدرشين.. يا حلاوة التين الشوكي وقت العصرية

ينتهي الطفل الصغير من بيع التين الشوكي المتراص على الإناء، ويلقى بنظره مرة آخرى على موضع انقلاب القطار، فذلك المكان اعتاد العبور عليه كل يوم منذ إشراق الصباح وإلى أن تأذن الشمس بالرحيل، معلنة انهاء يومه بما يحويه من تعب.

يعود الطفل إلى منزله ولا تفارق عينيه حتى استغراقه في نومه، مشهد سيارات الإسعاف ونقل مصابي انقلاب القطار وصرخاتهم من الألم.   

المزيد عن: طفل يبيع التين الشوكي انقلاب قطار البدرشين المرازيق آخر الأخبار أخبار مصر اليوم
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