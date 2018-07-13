راية المونديال تنتقل إلى قطر..الأحد

قال مسؤول في الكرملين اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينون سيحضرون مراسم تسليم راية البطولة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم لقطر يوم الأحد.

وستكون المراسم على هامش ختام المونديال يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي المنتخبات الفرنسي والكرواتي في المباراة النهائية.

