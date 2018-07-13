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هروب نسانيس من مدرسة خاصة يثير ذعر أهالي دمياط (صور)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:37 م
هروب نسانيس من مدرسة خاصة يثير ذعر أهالي دمياط (صور)
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هند الشيال
 
تحركت حملة من جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، لملاحقة نسانيس تبين هروبها منذ أمس الخميس من إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمياط الجديدة وإنتشارهم في شوارع المدينة وإعتلاء عدة عقارات سكنية ومنازل.

تم ملاحقة النسانيس لضبطها وإيداعها المدرسة أو حديقة الحيوانات، وتم إخطار قوات الشرطة بعد تلقى عدة شكاوى من الأهالي لتحرير محضر شرطي بالواقعة وإتخاذ إجراء تجاه ما حدث ومحاسبة المقصرين عن هروب النسانيس.
هروب نسانيس من مدرسة خاصة يثير ذعر أهالي دمياط (صور)
هروب نسانيس من مدرسة خاصة يثير ذعر أهالي دمياط (صور)
هروب نسانيس من مدرسة خاصة يثير ذعر أهالي دمياط (صور)
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