ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهالي مصابي حادث قطار البدرشين يقتحمون مستشفى الهرم (فيديو)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:30 م
أهالي مصابي حادث قطار البدرشين يقتحمون مستشفى الهرم (فيديو)
طباعة
ميسون أبو الحسن - ياسمين عليوة
 
اقتحم أهالي وذوي مصابي حادث انقلاب قطار البدرشين، منذ قليل، مستشفى الهرم؛ وذاك بعد رفض الأمن دخولهم، نظرًا لزيادة أعدادهم وتواجد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد داخل المستشفى لتفقد المصابين.

وتدافع أهالي وذوي المصابين وسط غضب شديد من منع دخولهم، وقاموا باقتحام المستشفى للاطمئنان على ذويهم.

وكانت 3 عربات، انقلبت من القطار الإسباني، القادم من محافطة قنا، إلى القاهرة، ظهر اليوم، في منطقة المرازيق بالبدرشين، أسفر عن إصابة 34 راكبًا وفقًا لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة.
المزيد عن: مصر انقلاب قطار البدرشين المرازيق اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 6:10:00 PM