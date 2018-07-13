أهالي مصابي حادث قطار البدرشين يقتحمون مستشفى الهرم (فيديو)

اقتحم أهالي وذوي مصابي حادث انقلاب قطار البدرشين، منذ قليل، مستشفى الهرم؛ وذاك بعد رفض الأمن دخولهم، نظرًا لزيادة أعدادهم وتواجد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد داخل المستشفى لتفقد المصابين.





وتدافع أهالي وذوي المصابين وسط غضب شديد من منع دخولهم، وقاموا باقتحام المستشفى للاطمئنان على ذويهم.





وكانت 3 عربات، انقلبت من القطار الإسباني، القادم من محافطة قنا، إلى القاهرة، ظهر اليوم، في منطقة المرازيق بالبدرشين، أسفر عن إصابة 34 راكبًا وفقًا لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة.