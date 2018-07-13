القبض على عصابة خطفت ربة منزل داخل توك توك واغتصابها داخل حديقة موالح بكفر شكر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابى قام بخطف ربة منزل بواسطة توك توك واغتصابها داخل حديقة موالح بجوار محطة صرف صحى بقرية كفر الشهاوى بكفر شكر، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعى لإتخاذ اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد أنه أثناء استقلال ي. م 23 سنة ربة منزل (مطلقة) مركبة "توك توك" يستقله ثلاثة أشخاص من قرية الشقر متجهة إلى مسكنها بقرية كفر الشهاوى وفي الطريق قام بالاتصال بشخصين أخرين وقاموا باصطحابها عنوة بجوار محطة صرف صحى حيث كان في انتظارهما الشخصين الآخرين وقاموا جميعا بالتعدي عليها جنسيا كرها عنها.



وعقب تقنين الاجراءات تم تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم وهم سعيد. أ. ق، محى. أ. ع، محمد. س.ع وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وبارشادهم تم ضبط المركبة التوك توك والتحفظ عليها.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

