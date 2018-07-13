نهائي مونديال روسيا.. جريزمان vs ماندوزكيتش









قدم أنطوان جريزمان نجم فرنسا آداءا طيباً في البطولة وساهم في وصول الديوك الفرنسية للمباراة النها ئية. كما قدم ماندوزكيتش آداءا بطوليا أمام إنجلترا في الدور قبل النهائي لتصعد بلاده للمباراة النهائية.





ويستعرض الفجر الرياضي أرقام وإحصائيات النحمين في البطولة حتى الآن:









* جريزمان :

خاض جريزمان مع فرنسا 481 دقيقة في 6 مباريات في البطولة حتى الآن، خاضهم جميعا كأساسي. تم إستبدال جريزمان 5 مرات في المبارايات التي شارك فيها. أحرز جريزمان 3 أهداف لفرنسا في البطولة.







* ماندوزكيتش :

خاض ماندوزكيتش مع كرواتيا 519 دقيقة في 5 مباريات في البطولة خاضهم جميعا كأساسي حتى الآن. تم إستبدال ماندوزكيتش 4 مرات في المبارايات التي شارك فيها. أحرز ماندوزكيتش هدفين لكرواتيا في البطولة حتى الآن.

يترقب العالم مباراة نهائي كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا الأحد المقبل والتي ستقام بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.