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العثور على جثمان سيدة متوفية خلف محطة كهرباء غرب دمياط

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:28 م
العثور على جثمان سيدة متوفية خلف محطة كهرباء غرب دمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
تمكنت قوات حرس الحدود بمديرية أمن دمياط، من إنتشال جثمان سيدة لقت مصرعها، في البحر خلف محطة كهرباء غرب الموجودة بمدينة دمياط الجديدة، في المنطقة التابعة لمركز شرطة كفر البطيخ.

تم إنتشال الجثمان وتحركت قوة أمنية من قسم شرطة كفر البطيخ لمعاينة موقع العثور على الجثمان ونقله إلى المستشفى في محاولة للتعرف عليها والتوصل إلى ذويها وكشف ملابسات وفاتها وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
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