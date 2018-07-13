أول رد من رحمة حسن على نشر صورها العارية (فيديو)
الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:21 م
محمد النجدي
اعتذرت الفنانة الشابة رحمة حسن عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، عن الصور التي تم نشرها لها وهي عارية.
وعلقت "رحمة" على الفيديو قائلة:
"مهم الاعتذار عن
نشر هذه الصورة التي لا ذنب لي في نشرها الصورة اتسرقت من عند سلمى الكاشف وهي كمان
ملهاش ذنب شكرًا للتفاهم".
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