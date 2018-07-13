أول رد من رحمة حسن على نشر صورها العارية (فيديو)

اعتذرت الفنانة الشابة رحمة حسن عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، عن الصور التي تم نشرها لها وهي عارية.

وعلقت "رحمة" على الفيديو قائلة: "مهم الاعتذار عن نشر هذه الصورة التي لا ذنب لي في نشرها الصورة اتسرقت من عند سلمى الكاشف وهي كمان ملهاش ذنب شكرًا للتفاهم".