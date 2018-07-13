وزيرة الصحة تصل مستشفى الهرم لاطمئنان على مصابي خادث قطار البدرشين (فيديو وصور)









وصلت منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، لمستشفى الهرم؛ وذلك لاطمئنان على مصابي حادث انقلاب قطار البدرشين.





وكانت وصلت لمستشفى الهرم ٢٦ حالة مصاب، بينهم حالة واحدة مصابة بإرتجاج في المخ تسبب في حدوث تشنجلت وصدمة عصبية.





وكانت 3 عربات، انقلبت من القطار الإسباني، القادم من محافطة قنا، إلى القاهرة، ظهر اليوم، في منطقة المرازيق بالبدرشين، أسفر عن اصابة 34 راكبا وفقا لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة.



