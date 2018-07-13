بسبب مسابقة للوظائف القيادية.. رئيس "أمناء اسنا" يفتح النار على "تعليم الأقصر"

فتح العمدة ضياء البتيتي، رئيس مجلس أمناء إدارة اسنا التعليمية، النار على مديرية التربية والتعليم بالأقصر، لما قامت به من مخالفة تعليمات المحافظ بشأن إلغاء مسابقة الوظائف القيادية بالإدارات.



وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عن فتح باب التقديم لمسابقة وظائف مدير إدارة – نوعية ورئيس قسم طبقًا للقانون رقم 81 ووظائف القانون 155 لمديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ومديري المدارس وموجهي العموم والأوائل.



وقال البتيتي، إن تلك المسابقة مخالفة للوائح التنظيم والإدارة المشرع الأساسي لها، والتي قامت مديرية التربية والتعليم بإرسالها للإدارات، مشيرًا إلى تقديمه مذكرة لمحافظ الأقصر بهذا الأمر، مما أدى إلى إلغائها.



وأوضح، أنه رغم قرار محافظ الأقصر، إلا أن مديرية التربية والتعليم لم تخطر الإدارات حتى الآن بهذا القرار، ضاربة به عرض الحائط، مطالبًا محافظ الأقصر، بالتدخل لوقف لتوجيه المديرية بتنفيذ قرار الإلغاء.

