ارتفاع المصابين لـ 55 حالة.. ننشر آخر مستجدات حادث قطار البدرشين

انقلب قطار الصعيد بعد سقوط 3 عربات من قطار 986 مكيف القاهرة قنا، بحوش محطة المرازيق خط القاهرة السد العالى، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين فضلًا عن حالة الذعر التي إنتشرت بين الركاب والمواطنين.

ارتفاع المصابين لـ55 حالة

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد مصابي خروج 3 عربات قطار عن القضبان بالبدرشين في الجيزة إلى 55 حال، فيما توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمستشفى الهرم؛ لتفقد الحالات المصابة جراء حادث انقلاب القطار والذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

لا وفيات في الحادث

وفي نفس السياق، أكد الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة أن عدد المصابين 55 مصابا ولا يوجد وفيات حتى الآن، مؤكدًا تمركز 8 سيارات إسعاف فى الموقع حتى الانتهاء من رفع الحطام.





تحرك من رئيس الوزراء

ويتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات حادث خروج عربات من القطار رقم 986 المتجه من القاهرة إلى قنا، وذلك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات للوقوف على وقائع هذا الحادث، حيث وجه وزيرة الصحة بسرعة نقل المصابين جراء الحادث إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعى ليتولى فريق الاغاثة بالوزارة تقديم المساعدات اللازمة، كما وجه وزير النقل بسرعة رفع العربات لإزالة آثار الحادث وعدم التأثير على حركة سير القطارات إلى الوجه القبلى.

وشدد رئيس الوزراء على أن التحقيقات التى ستجرى ستكشف ملابسات وقوع هذا الحادث، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بكل حسم للتعامل مع مسبباته، لافتا إلى أن الخطة التى تقوم بها الدولة لتطوير شبكة السكك الحديدية تهدف فى الاساس إلى توفير اكبر قدر ممكن من عناصر السلامة والأمان فى القطارات والمزلقانات، للحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم.

تشكيل لجنة من النقل للتحقيق

و أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرارا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد عرفة رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ، وعضوية رؤساء الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والإشارات والصيانة والدعم الفني وتشغيل المسافات الطويلة، ومدير عام التخطيط وهندسة السكة، وأستاذ من كلية الهندسة للتحقيق فى أسباب حادث قطار المرازيق.

الأمن يسيطر على موقع الحادث

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات حية من موقع حادث قطار "القاهرة – قنا" بالبدرشين فى الجيزة، ويتضح من الصور، فرض طوقا أمنيا حول موقع الحادث، بعد سيطرة قوات الأمن على موقع الحادث بالكامل.

ومن جانبها أفادت قناة ON live نقلا عن مصدر أمنى، بالتحفظ على سائق قطار البدرشين وعامل التحويله.

استئناف حركة قطارات الصعيد

وأكدت هيئة السكة الحديد استئناف حركة قطارات الصعيد مع تشغيلها على سكة مفردة بسرعة 12 كم/س فى منطقة الحادث من محطة البدرشين إلى محطة مزغونة بالجيزة، مضيفة أن حركة قطارات كافة خطوط الهيئة تعمل حاليا بانتظام.