ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مظهر شاهين: موقفي من الأزهر الشريف وشيخه واضح وثابت

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:23 م
مظهر شاهين: موقفي من الأزهر الشريف وشيخه واضح وثابت
الشيخ مظهر شاهين
طباعة
رقية جمال
 
أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، أن موقفه من الأزهر الشريف، ومن شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واضح وضوح الشمس، أنه يُجل ويقدر ويعتز بشيخ الأزهر باعتباره رمز الأزهر الشريف، وأحد أهم العلماء في مصر، وباعتباره رمز للمحبة والتسامح والوسطية والنقاء والزهد في الدنيا والعلاقة المحترمة مع المسيحيين، ورمز للوطنية المصرية.

وأضاف "شاهين"، خلال تقديمه برنامج "الصديقان" على فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أن موقفه هذا ليس وليد اللحظة أو للرد على بعض المغرضين الذين يحاولوا الصيد في الماء العكر، ويحاولوا أن يوقعوه مع شيخ الأزهر، ولكن موقفه من شيخ الأزهر ثابت دائمًا.

وتابع، أن شيخ الأزهر قيادة عظيمة وحكيمة ورجل زاهد في الدنيا ومحب للوسطية، معقبًا: "شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، رزق مصر في هذه المرحلة، فشيخ الأزهر ربنا رزق مصر بهذا الرجل الطيب في هذه المرحلة للحفاظ على الوسطية والتسامح، والبابا تواضروس رجل وطني عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشددًا على رفضه التام للإهانة والإساءة للأزهر الشريف، وشيخه الدكتور أحمد الطيب.
المزيد عن: مصر الشيخ مظهر شاهين التوك شو الأزهر اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/13/2018 6:10:07 PM