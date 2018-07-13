مظهر شاهين: موقفي من الأزهر الشريف وشيخه واضح وثابت

أكد الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، أن موقفه من الأزهر الشريف، ومن شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، واضح وضوح الشمس، أنه يُجل ويقدر ويعتز بشيخ الأزهر باعتباره رمز الأزهر الشريف، وأحد أهم العلماء في مصر، وباعتباره رمز للمحبة والتسامح والوسطية والنقاء والزهد في الدنيا والعلاقة المحترمة مع المسيحيين، ورمز للوطنية المصرية.



وأضاف "شاهين"، خلال تقديمه برنامج "الصديقان" على فضائية "المحور"، اليوم الجمعة، أن موقفه هذا ليس وليد اللحظة أو للرد على بعض المغرضين الذين يحاولوا الصيد في الماء العكر، ويحاولوا أن يوقعوه مع شيخ الأزهر، ولكن موقفه من شيخ الأزهر ثابت دائمًا.



وتابع، أن شيخ الأزهر قيادة عظيمة وحكيمة ورجل زاهد في الدنيا ومحب للوسطية، معقبًا: "شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثاني، رزق مصر في هذه المرحلة، فشيخ الأزهر ربنا رزق مصر بهذا الرجل الطيب في هذه المرحلة للحفاظ على الوسطية والتسامح، والبابا تواضروس رجل وطني عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشددًا على رفضه التام للإهانة والإساءة للأزهر الشريف، وشيخه الدكتور أحمد الطيب.

