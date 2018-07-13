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توريد 16972 طن قمح لمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:22 م
توريد 16972 طن قمح لمخازن القطاع الخاص بميناء دمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كماوصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 23688 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16972 طنا، كما شملت حركة الصادر من الميناء 29100 طن ملح و11862 طن يوريا و2350 طن سوبر فوسفات و1680 طن نترات أمونيوم و5019 طن رمل.
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