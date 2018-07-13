زوج يقتل زوجته أمام المارة لشكه في سلوكها بكفر الشيخ

شهدت مدينة كفر الشيخ،اليوم، جريمة قتل بشعة عندما أقدم مدرس علي قتل زوجته لشكه فى سلوكها،أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة كفر الشيخ، وذلك بقيامه بالتعدي عليه بالضرب وطعنها بسلاح أبيض "مطواة"،مما أدي لاصابتها بطعنات متفرقة بالبطن والصدر، وتوفيت متأثرة بإصابتها عقب وصولها مستشفي كفر الشيخ العام.



وكان اللواء أحمد صالح،مدير أمن كفر الشيخ،قد تلقي إخطارًا من العميد محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي،يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض علي إحدي السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع التابعة لدائرة القسم،محدثا بها اصابات متفرقة بالبطن والصدر.



علي الفور انتقل الرائد محمد صادق،رئيس مباحث قسم أول كفر الشيخ،ومعاونيه،تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب،رئيس المباحث الجنائية،إلي مكان البلاغ،تبين قيام المدعو "م.م.م.ع" 58 سنة،مدرس بمدرسة الفندقية بكفر الشيخ،ومقيم بميت علوان – دائرة قسم أول كفر الشيخ،بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" علي زوجته "هـ.م.ا.ع" 46 سنة،ربة منزل،ومقيمة بذات الناحية،مصابة بطعنات متفرقة بالبطن والصدر،وتوفيت فور وصولها مستشفي كفر الشيخ العام متأثرة بإصابتها.



تمكن رجال المباحث بالقبض علي الزوج، واعترف بقيامه بقتل زوجته، وبسؤاله اعترف بأنه شك فى سلوكها ونشبت مشادة بينهم فقام بطعنها عدة طعنات متفرقة أثناء سيرها بأحد الشوارع، حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها.



وبسؤال نجلها من زوج سابق ويدعي "أ.ص.ح.ب" 27 سنة،صاحب محل قطع غيار سيارات،ومقيم بدائرة قسم ثانٍ كفر الشيخ،أقر بمضمون صحة الواقعة.



وبسؤال شاهدي الواقعة كلا من: "ح.ا.ع.ع" 33 سنة،مندوب مبيعات،ومقيم بقرية النطاف – دائرة مركز كفر الشيخ،و "م.ع.م.م"27 سنة،حاصل علي بكالوريس تربية،ومقيم بقرية دقلت – دائرة مركز كفر الشيخ،أقرا بمشاهدتهما للمتهم يقوم بالتعدي بالضرب علي المجني عليها بسلاح أبيض "مطواة"،أثناء مرورهما بالشارع،وقاما بنقلها لمستشفي كفرالشيخ العام لمحاولة إسعافها،إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها للمستشفي.



وتحرر المحضر 4334 إداري قسم أول كفر الشيخ لسنة 2018،وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.









