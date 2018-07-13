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صفقة الأهلي الجديدة تقود الفريق أمام تاونشيب

الجمعة 13/يوليه/2018 - 04:04 م
صفقة الأهلي الجديدة تقود الفريق أمام تاونشيب
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الفجر الرياضي
 

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالمدافع المالي ساليف كوليبالي خلال لقاء تاونشيب البوتسوانى، الثلاثاء المقبل، فى دورى أبطال إفريقيا.

 

ويسابق الأهلى الزمن لتجهيز ساليف كوليبالى، مدافع الفريق، من الناحية البدنية والفنية، بعد مشاركته فى لقاء الأمس الخميس أمام نجوم المستقبل.

 

ويسعى المدير الفنى للنادى الأهلى إلى منح اللاعب فرصة المشاركة أساسيًا، فى ظل اقتناعه الشديد بإمكانياته البدنية والفنية.

 

 

المزيد عن: كوليبالي كورة رياضة تاونشيب الأهلي
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