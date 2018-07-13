تامر حسني صاحب أول ألبوم عربي مصوّر في العالم

يستعد النجم تامر حسني لطرح ألبوم بعنوان "عيش بشوقك" والذي يضم 13 أغنية، وتعد هذه المرة الأولى التي يصوّر فيها نجم عربي جميع أغنيات الألبوم "فيديو كليب" ومن بينها أغنية "عيش بشوقك" كلمات مصطفى حسن ألحان بلال سرور، وإخراج هادي الباجوري.

وطرح تامر، أول making of لأغنية عيش بشوقك، من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع بلال سرور وهاني محروس، وعلق: " وبجد أحب أشكر صناع العمل ده جدًا، والمهندس الكبير هاني محروس على اهتمامه وحرصه على انتاجنا المشترك للأغنيه دي وإيجاد الموضوع ده بعد طلبي منه المتكرر بإني عايز أغني موضوع مختلف وإزاي ممكن تتعامل مع ظروفك وهي معكساك، عشان كده كان لازم افكر في مخرج كبير ومختلف زي هادي الباجوري وخصوصًا إنه أخرجلي أغنيتين من أقرب الأغاني لقلبي أنا مش عارف أتغير والموضوع فيك" .





وتابع: "في الحقيقة هادي درس الأغنيه وقالي بعد فتره إنه استوحى إطار عام للتصوير يحمل الكتير من شخصيتي بالإستعانة بمهندس الديكور الرائع إسلام البنا ومدير التصوير المتميز جدًا جدًا مازن المتجول وان شاء الله هنمشي مع بعض خطوة بخطوة وهوريكوا تحضيرات الألبوم لحد ما الألبوم يطلع للنور إن شاء الله خلال الأسبوعين اللي جايين".