إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال علي حدود غزة





وبدأ مئات من الفلسطنيين يتوافدون إلى مخيمات العودة في اليوم، الـ100 لمسيرات العودة، التي انطلقت نهاية مارس من العام الجاري.

أصيب فلسطينيان اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال قبيل انطلاق مسيرات العودة على حدود غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال أطلق النار على مئات الشبان، الذين تجمعوا قرب مخيم العودة جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص أحدهما بالساق نقل على إثرها لمشفى الشفاء لتلقي العلاج.كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.