"الصحة": نقل ٢٢ مصابا من حادث قطار البدرشين لمستشفى العجوزة

قال الدكتور أحمد محي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن عدد مصابي حادث قطار البدرشين وصل إلى ٣٣ حالة، مؤكدًا أنه تم نقل ١١ حالة إلى مستشفى الهرم.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه جاري نقل ٢٢ حالة لمستشفى العجوزة، وتم الدفع بـ٢٤ سيارة إسعاف لمكان الحادث، نافيًا وجود أي حالات خطيرة أو إصابات



