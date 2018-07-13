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"الصحة": نقل ٢٢ مصابا من حادث قطار البدرشين لمستشفى العجوزة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:59 م
الصحة: نقل ٢٢ مصابا من حادث قطار البدرشين لمستشفى العجوزة
حادث القطار
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عبدالرحمن صلاح
 
قال الدكتور أحمد محي مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إن عدد مصابي حادث قطار البدرشين وصل إلى  ٣٣ حالة، مؤكدًا أنه تم نقل ١١ حالة إلى مستشفى الهرم.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنه جاري نقل ٢٢ حالة لمستشفى العجوزة، وتم الدفع بـ٢٤ سيارة إسعاف لمكان الحادث، نافيًا وجود أي حالات خطيرة أو إصابات 

وتابع: سأكون متواجد بمستشفى الهرم، للإشراف على الحالات والتأكد من تلقيهم العلاج الكامل والرعاية اللازمة.
المزيد عن: وزارة الصحة مستشفى العجوزة قطار البدرشين أخبار مصر
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