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تعرف على المستشفيات التي استقبلت مصابي حادث قطار البدرشين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:53 م
تعرف على المستشفيات التي استقبلت مصابي حادث قطار البدرشين
حادث القطار
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الفجر
 
أعلن الدكتور أحمد محي مساعد الوزير للطب العلاجي وقوع ٣٤ إصابة حتى الآن جراء حادث قطار البدرشين.

وأضاف "محي"، أنه يوجد ٢٥ سيارة موجودة إسعاف في موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل ١٧ مصابا الى مستشفى الهرم و٩ للحوامدية، و٨ للبدرشين.

وقال "محي" إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان وجهت بنقل مصابي قطار البدرشين إلى مستشفيات الهرم والشيخ زايد التخصصي والهلال، مضيفا أنها تتوجه الآن الى مستشفى الهرم وذلك للإطمئنان على حالة المصابين.
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