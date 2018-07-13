تعرف على المستشفيات التي استقبلت مصابي حادث قطار البدرشين

أعلن الدكتور أحمد محي مساعد الوزير للطب العلاجي وقوع ٣٤ إصابة حتى الآن جراء حادث قطار البدرشين.





وأضاف "محي"، أنه يوجد ٢٥ سيارة موجودة إسعاف في موقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل ١٧ مصابا الى مستشفى الهرم و٩ للحوامدية، و٨ للبدرشين.



