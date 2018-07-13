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كاراجر: تأثير كونتي كان كبيراً على الكرة الإنجليزية

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:55 م
كاراجر: تأثير كونتي كان كبيراً على الكرة الإنجليزية
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ريهام عبد المحسن
 

صرح جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق بأن أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي السابق كان له تأثير كبير على الكرة الإنجليزية.

وقال كاراجر في تصريحات صحفية : "تشيلسي يملك مشكلة بمستقبل الثنائي هازارد وكورتوا وأيضاً هناك كانتي، يجب أن يستمروا إن أراد تشيلسي النجاح".

وأضاف : "أنت دائماً تسأل نفسك، كيف يمكن لتشيلسي أن يقيلوا هذا المدرب الكبير ويجلبون مدرباً آخراً وينجح، هذه طريقة ابراموفيتش، من الصعب تقليد ما قام به كونتي والآن المنافسة تصبح أقوى مع السيتي الذي يسير للأمام".

واختتم كاراجر تصريحاته قائلاً : "أعتقد بأنه كان رائعاً، لقد اعتمد على ٣ مدافعين في تشيلسي والواضح أن الكل غير لهذه الطريقة وحتى منتخب إنجلترا، تأثير كونتي كان كبيراً على الكرة الإنجليزية".
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