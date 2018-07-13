فرصة أخيرة لـ"محمود علاء" في الزمالك

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بمحمود علاء مدافع الفريق.

وأكد المصدر أن جروس المدير الفني للفريق أبدى تحفظه على مستوى محمود علاء وعدم قناعته الكاملة به لكنه قرر منحه فرصة في وديات الفريق بألمانيا للحكم عليه بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن جروس أبدى تحفظه على مستوى علاء من واقع مشاهدته في التدريبات الأخيرة.

ويضم الزمالك بين صفوفه بخط الدفاع الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ورحل علي جبر ومحمد مجدي بجانب فتح الباب لرحيل إسلام جمال.