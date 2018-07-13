بعد إثارتها الجدل بـ"صورها العارية".. 9 معلومات عن رحمة حسن

خلال الساعات الماضية انتشرت مجموعة صور للممثلة رحمة حسن من جلسة تصوير خضعت لها.

وتداول جمهور رحمة الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع بعض الانتقادات لها بسبب إطلالتها التي وصها البعض بالجريئة، إذ ظهرت في الصور مرتديه مايوه من قطعتين، كما أنها ظهرت في إحدى الصور وهي تغطي صدرها العاري بيديها .

البعض ظن أن هذه الصورة حديثة خاصة أننا في فصل الصيف وأغلب الفنانات يخضعن لجلسات تصوير بإطلالات صيفية، لكن الحقيقة غير ذلك، فجلسة التصوير هذه تعود إلى يوليو 2017 أي قبل عام، وهي من تصوير المصورة سلمى الكاشف.

وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن الفنانة رحمة حسن بعد إثارتها الجدل بصورها العارية:

*رحمة حسن فنانة مصرية من مواليد 15 ديسمبر 1988.

*درست في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة حلوان.

*بدأت العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمغني نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في نفس الفترة.

*أول أعمالها السينمائية كان فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت به دوراً صغيراً، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم "العالمي" مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام.

*عام 2010 شاركت في في فيلم "سمير وشهير وبهير" مع الثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو كما قدمت أول أعمالها الدرامية وهو مسلسل "أزمة سكر" مع أحمد عيد وإخراج أحمد البدري.

*عام 2012 شاركت في ثلاث أعمال وهي مسلسل "الصفعة"، مسلسل "زي الورد" وفيلم "مصور قتيل".

*عام 2013 شاركت في مسلسل "الداعية"، مسلسل "موجة حارة" ومسلسل "نقطة ضعف".

*شاركت في مسلسل "أنا عشقت" مع أمير كرارة في موسم رمضان 2014.

*من آخر أعمالها أولاد تسعة في 2017، كما شاركت سابع جار بدور هالة، فضلًا عن اشتراكها في مسلسل لأعلى سعر.