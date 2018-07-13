نائب محافظ الجيزة يكشف السبب وراء حادث قطار المرازيق



وأوضح "شمعة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن القطار دخل في الحارة البطيئة بدلا من السير في طريقه، مما أدى إلى خروج العربات عن القضبان، منوهًا بأن سبب وقوع الحادث سيحدده الفنيين.



ولفت إلى أنه تم إيقاف حركة قطارات خط الصعيد للسماح للمعدات وفرق الصيانة للعمل على رفع آثار الحادث.



قال اللواء أسامة شمعة، نائب محافظ الجيزة، إن حادث قطار المرازيق الذي وقع منذ قليل نتيجة خروج 4 عربات عن القضبان في القطار المتجه من القاهرة إلى قنا، لم يسفر عن وفيات حتى الآن، والإصابات بسيطة وفي طريقها للشفاء.