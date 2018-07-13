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في قبضتنا خلال ساعات.. فيديو يوثق جهود رجال الأمن في كشف غموض أكثر القضايا تعقيدًا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:36 م
في قبضتنا خلال ساعات.. فيديو يوثق جهود رجال الأمن في كشف غموض أكثر القضايا تعقيدًا
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الفجر السعودي
 

"في قبضة الأمن خلال ساعات"،.. بهذه الكلمات بعثت في النفس طمأنينة؛ لتؤكد أن نعمة الأمن والأمان، هي إحدى أكبر النعم، التي من الله بها على مواطني المملكة والمقيمين فيها.

وتقود الجهات الأمنية في كافة القطاعات، جهود حثيثة تسهم جميعها في ترسيخ تفوق وقوة رجال الأمن السعودي وقدرتهم على تعقب المجرمين وكشف غموض أكثر الجرائم تعقيدًا من خلال التنسيق والتكامل بين الوحدات المختلفة في كافة القطاعات الأمنية.

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