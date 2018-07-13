وزير الإنتاج الحربي يزور مصابي حادث انفجار "مخزن هليوبوليس"

زار اللواء د. محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، مصابى حادث انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية





وزار اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى المصابين جراء الإنفجار الذى حدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في أحد مخازن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس للصناعت الكيماوية والذى نتج عنه إصابة 12 فردا من العاملين بالشركة وتم نقلهم إلى المستشفيات لتقي العلاج حيث تم تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لعدد ستة أفراد وخروجهم من المستشفي وجاري تقديم العلاج لعدد ستة أفراد آخرين.





ووجه اللواء د. محمد العصار بتشكيل لجنة عالية المستوى للوقوف على أسباب الحادث وإتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادث مستقبلاً .







