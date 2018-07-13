محمد سلام مدرب عام لـ"دمياط" في القسم الثاني
الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:41 م
خالد عرابي
استقر مجلس ادارة نادي دمياط علي تعيين محمد سلام المدرب العام السابق لشربين للعمل بالجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بدوري القسم الثاني خلف لأحمد الضيظوي الذي استقال من منصبة مؤخراً.
يذكر ان سلام تولي منصب المدرب العام لدمياط منذ موسمين بصحبة المدير الفني جمال المقص قبل ان يعود مرة اخرة تحت قيادة المدير الفني خالد كمال.
علي صعيد اخر يواصل الفريق الاول استعداداته للموسم الجديد علي ملعب القرية الاوليمبية برأس البر بملاقاة دكرنس احد فرق القسم الثالث الاثنين المقبل.