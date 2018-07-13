محمد سلام مدرب عام لـ"دمياط" في القسم الثاني

استقر مجلس ادارة نادي دمياط علي تعيين محمد سلام المدرب العام السابق لشربين للعمل بالجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بدوري القسم الثاني خلف لأحمد الضيظوي الذي استقال من منصبة مؤخراً.



