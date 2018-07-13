مصر وبريطانيا تنفذان تدريبا بحريا مشتركا بالبحر المتوسط

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والبريطانية تدريبا بحريا مشترك بالبحر الأبيض المتوسط، استمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية لكلا البلدين، وذلك ا ستمرارا لخطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.





بدأ التدريب بوصول الفرقاطة البريطانية (HMS ARGYLL) إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، حيث استقبل الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية السيد قائد القوات البحرية البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين البحريتين المصرية والبريطانية.





واشتمل التدريب البحري على العديد من الأنشطة والفعاليات التى تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي للتدريب على مكافحة الإرهاب ومواجهة تهديدات الأمن البحري، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية، والتدريب على تبادل طائرات الهليكوبتر على متن الوحدات نهارا وليلا، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش بالتبادل بين الجانبين والتدريب على كيفية توفير الحماية للوحدات البحرية أثناء عبورها المناطق الخطرة.





كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وأظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف التي يتمتع بها المقاتلون من مصر وبريطانيا.



