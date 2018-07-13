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أسماء أوائل الشهادة الثانوية بالوقف في قنا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:42 م
أسماء أوائل الشهادة الثانوية بالوقف في قنا
صورة أرشيفية
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بسام عبدالحميد
 
أعلن عبدالمنعم قاصد، وكيل الإدارة التعليمية بالوقف، شمال محافظة قنا، التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا، أسماء أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى مدارس الإدارة، عقب اعتمادها بالأمس، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن محافظة قنا، حصدت إحدى المراكز الأولى على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن الأوائل منهم 16 طالبًا في شعبة العلمي علوم و17 طالبا في شعبة العلمي رياضة و17 طالبا في الشعبة الأدبية، إضافة إلى طالب أوائل من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وطالبين دمج وطالب مكفوف.
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