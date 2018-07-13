أول تعليق لـ سلمى الكاشف بعد الهجوم على "فوتوسيشن بالمايوه" لـ رحمة حسن

علقت المصورة سلمى الكاشف على ردود الأفعال المتعلقة بجلسة تصوير الفنانة رحمة حسن على شاطئ البحر وهي ترتدي "مايوه"، والهجوم عليها، وذلك عبر حسابها على "تويتر"، حيث نشرت مجموعة صور لفنانات مصريات يرتدين "مايوهات"، قائلة: "خليكوا فريش، إحنا في رحلة".





وأوضحت أنها لا ترى عيبًا في تصوير زميلة لها وهما على الشاطىء، ولكن القلوب المريضة ترى هذه الأشياء خطأ.





يذكر أن الفنانة رحمة حسن نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة صور "فوتوسيشن" جرئ على شاطئ البحر بألوان تجمع الأبيض والأسود، خضعت له بعدسة المصورة سلمى الكاشف.