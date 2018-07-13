بالمواعيد.. ننشر وديات طنطا استعدادا للممتاز "ب"

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا مواعيد المباريات الودية القادمة استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

ومن المقرر أن يواجه طنطا فريق سبورتنج كاسل يوم الأحد المقبل 15 يوليو علي ملعبة في الرابعة عصراً ثم يحل طنطا ضيفا علي إنبي بالأكاديمية البحرية يوم الثلاثاء 17 يوليو.





كما يلعب طنطا مع إف سي مصر بالمعادي يوم الخميس 19 يوليو، ويستضيف الترسانة علي ملعب نادي طنطا يوم الإثنين 23 يوليو ثم يواجه النصر يوم الأربعاء 25 يوليو بملعب النصر، ثم الجيش علي ملعب طنطا يوم الخميس 26 يوليو.





وفي أخر ودياته يواجه طنطا فريق مقاولون طنطا يوم الخميس الموافق 2 أغسطس.





وخاض فريق طنطا بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، مؤخراً ودتين علي ملعب النادي أمام عرب الرمل وخسر بثلاثية مقابل هدفين، ثم جمهورية شبين وحقق الفوز برباعية مقابل هدف.





وسيواجه طنطا نظيره فاركو في أفتتاحية الدوري علي ملعب النادي في تمامً الرابعة عصرا.