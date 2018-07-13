"النقل": من حق ركاب قطارات الصعيد استرداد قيمة التذكرة بعد توقف الحركة



وأشار "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن وزير النقل وقيادات هيئة السكة الحديد انتقلت لموقع الحادث، لافتًا إلى أن الوزير تفقد برج الإشارات بنفسه، ويقوم الفنيين ببحث أسباب الحادث الآن.



ونوه بأنه تم إيقاف حركة قطارات الصعيد بعد حادث قطار المرازيق، متوقعًا عودة حركة القطارات صباح غدًا، مضيفًا أنه من حق الركاب استرداد قيمة التذكرة بعد إيقاف حركة القطارات.



قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، إن حادث قطار المرازيق نتج عنه خروج 4 عربات عن القضبان، منهم عربة انقلبت وليس 3 عربات كما أذيع، موضحًا أنه جاري حاليا إخراج المصابين، ولا توجد وفيات وفقًا لبيانات وزارة الصحة.