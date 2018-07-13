"صحة الشرقية" تضبط مركزا طبيا يجرى عملية ختان للإناث بفاقوس (صور)

تمكنت لجنة مشكلة برئاسة الدكتور حسام قمحاوي مدير إدارة العلاج الحر بالشرقية ومساعدوه كلا من لؤي النبوي ورواء المنير ولجنة من التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتور محمد عبد الحي من ضبط طبيب نساء بمركزه الخاص بمدينة فاقوس بمخالفات جسيمة وهي اقرار من مواطنة باجراء عملية ختان إناث مخالفا احكام القانون ٧٨ لسنة ٢٠١٦ الذي يجرم ختان الإناث.



وضبطت الحملة قربة دم معبأة ومعدة للاستخدام مجهولة المصدر وأدوية مخدرة جدول اول واخرى بدون فواتير

ومخالفات جسيمة بالمركز من حيث عدم استيفاء التجهيزات، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتي تشكل خطر داهم على صحة المرضى.



وقام الطبيب صاحب العيادة بالهرب بعد التعدي على اللجنة واستدعاء النجده لضبط الاحراز، وتم العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك استمرارا لحملات ادارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية باشراف السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.