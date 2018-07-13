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"بلطجي شارع العشرين".. يروع المواطنين باستخدام حيوان شرس (فيديو)

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:14 م
بلطجي شارع العشرين.. يروع المواطنين باستخدام حيوان شرس (فيديو)
لقطات من الفيديو
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر أحد الشباب بشارع العشرين فيصل بالجيزة يروع المارة بواسطة كلب ضخم ويظهر الفيديو الكلب وهو يعقر أحد المارة بعد أن استوقفه صاحب الكلب فى الشارع.

ومن جانبه، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعى إن صاحب الكلب يتباهى بهذا المقطع وينشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وطالبوا أجهزة الأمن بسرعة القبض على ذلك الشخص، وتقديمه للمحاكمة العاجلة. 

ومن جانبه، تقمص مستخدمو "فيسبوك" دور رجال الشرطة في البحث عن صاحب الفيديو، وتوصلوا إلى صفحته الشخصية وتبين أنه يدعى "سيد"، 23 سنة، مقيم بشارع العشرين بمنطقة فيصل.

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