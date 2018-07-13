سقوط عصابة تزوير العملات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية والوطنية .





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة تداول عملات وطنية وأجنبية مقلدة بنطاق محافظتى ( القاهرة والجيزة ) .. حيث تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط " سعيد . ج . م " عاطل ومقيم بالهرم الجيزة – سبق إتهامه فى قضية تزوير ، منصور . أ . أ حاصل على بكالوريوس ومقيم بالعمرانية الجيزة ؛ كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة ، وقاما بإستئجار شقة سكنية مفروشة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وإتخذوها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وتجهيزها بأجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة تمهيداً لترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، مقابل مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكوران وضبطهما بالشقة المشار إليها وبحوزتهما 1120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتى جنيه مصرى ، بقيمة مبلغ 224 ألف جنيه ، 10 ورقات مالية مقلدة من فئة الخمسون جنيه مصرى ، بقيمة مبلغ 500 جنيه ، 62 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار امريكى ، بقيمة مبلغ 6200 دولار ، 403 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الوطنية فئة المائتى جنيه بقيمة مبلغ ( 241 ألف و800 جنيه مصرى ) مقلدة ومعدة للتقطيع .





كما ضبط 375 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الوطنية فئة المائة جنيه بقيمة مبلغ ( 112 ألف و500 جنيه مصرى ) مقلدة ومعدة للتقطيع ، 452 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الوطنية فئة الخمسون جنيه بقيمة مبلغ ( 67 ألف و800 جنيه مصرى ) مقلدة ومعدة للتقطيع ، 341 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الأجنبية فئة المائة دولار أمريكى بقيمة مبلغ ( 102ألف و300 دولار أمريكى ) مقلدة ومعدة للتقطيع .





وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وذلك بقصد ترويجها على عملائهما بمقابل مادى صحيح ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



