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سقوط عصابة تزوير العملات بالجيزة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:18 م
سقوط عصابة تزوير العملات بالجيزة
صورة أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت  الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط  إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية والوطنية .

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة تداول عملات وطنية وأجنبية مقلدة بنطاق محافظتى ( القاهرة والجيزة ) .. حيث تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط " سعيد . ج . م " عاطل  ومقيم بالهرم الجيزة – سبق إتهامه فى قضية تزوير ،  منصور . أ . أ  حاصل على بكالوريوس  ومقيم بالعمرانية الجيزة ؛ كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة ، وقاما بإستئجار شقة سكنية مفروشة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وإتخذوها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وتجهيزها بأجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة تمهيداً لترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكوران وضبطهما بالشقة المشار إليها وبحوزتهما 1120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتى جنيه مصرى ، بقيمة مبلغ 224 ألف جنيه ، 10  ورقات مالية مقلدة من فئة الخمسون جنيه مصرى ، بقيمة مبلغ 500 جنيه ، 62  ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار امريكى ، بقيمة مبلغ  6200 دولار ، 403 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الوطنية فئة المائتى جنيه بقيمة مبلغ ( 241 ألف و800 جنيه مصرى ) مقلدة ومعدة للتقطيع .

كما ضبط 375  فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الوطنية فئة المائة جنيه بقيمة مبلغ ( 112 ألف و500 جنيه مصرى ) مقلدة ومعدة للتقطيع ، 452  فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الوطنية فئة الخمسون جنيه بقيمة مبلغ ( 67 ألف و800 جنيه مصرى ) مقلدة ومعدة للتقطيع ، 341  فرخ ورق تصوير مطبوع على كل منها وجهى العملة الأجنبية فئة المائة دولار أمريكى بقيمة مبلغ ( 102ألف و300 دولار أمريكى ) مقلدة ومعدة للتقطيع .

وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وذلك بقصد ترويجها على عملائهما بمقابل مادى صحيح ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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