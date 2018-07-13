مستشار "الثقافة": نهدف ألا يقتصر دور الوزارة على إنتاج منتج ثقافي فقط

وأضاف خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تأسيس الشركة القابضة للصناعات الثقافية لدعم وتطوير المنتج الثقافي.





وأضاف أن هناك توجها بألا يقتصر دور وزارة الثقافة على إنتاج منتج ثقافي بل تشارك في عائد الدخل القومي للدولة.



قال خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، إن وزيرة الثقافة تعمل حاليا على إحياء ملف صناعة السينما في مصر، بالإضافة إلى أن ملف الحفاظ على التراث من أولويات وزارة الثقافة حاليًا.