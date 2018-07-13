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مستشار "الثقافة": ليس لدينا صناعة سينما تسجيلية في مصر

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:18 م
مستشار الثقافة: ليس لدينا صناعة سينما تسجيلية في مصر
وزيرة الثقافة
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هدى عبدالرازق
 
قال خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، إن مصر ليس لديها صناعة السينما التسجيلية، وإنما هي مجرد محاولات فردية لشباب.

وأشار خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أننا افتقدنا الفيلم التسجيلي، حيث ما ينتج حاليًا يعد ريبورتاج وليس فيلم تسجيلي، معتبرًا أن مشكلة السينما في مصر، هي عدم وجود مركز حقيقي يهتم بها.

وأضاف أن وزيرة الثقافة، فتحت ملفات مهمة بشجاعة كبيرة منها ملف السينما، موجهًا التحية لها لجرأتها في فتح تلك الملفات.
المزيد عن: وزيرة الثقافة وزارة الثقافة الثقافة
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