ضبط صيدليتين للإتجار بأدوية التأمين الصحي المحظور تداولها بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط صيدليتين للاتجار بأدوية التأمين الصحي المحظور تداولها وحيازة مواد مخدرة.



كانت مباحث التموين، شنت حملة مكبرة على الصيدليات؛ للتأكد من سلامة إجراءات تداول الدواء، أسفرت الحملة عن ضبط "ا. س" المسؤلة عن صيدلية بالخانكة، وذلك لحيازته وعرضه للبيع أدوية خاصة بالتأمين الصحي وعينات مجانية ممنوع تداولها بالصيدليات ومزاولة مهنه دكتور صيدلي بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم ضبط 4 قرص أدوية مجانية، والتحفظ على الكمية المضبوطة.



كما تم ضبط "ز. ا "طبيب مسؤل عن صيدلية بالخانكة وذلك لحيازته وعرض للبيع أدوية خاصة بالتأمين الصحى وعينات مجانية وادوية مخدرة ممنوع تداولها بالصيدليات، وتم ضبط 4 أقراص أنبول مضاد حيوى عينات مجانية، 200 قرص خاصة بالتأمين الصحي - 2 علبة عقار مخدر جدول أول، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

